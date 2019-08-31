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سياسية

2019/08/31

2019/08/31


7 وزراء مرشحين يعبرون وتأجيل ثانٍ لإعلان حكومة حمدوك


عبد الله حمدوك

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بات في حكم المؤكد تأجيل إعلان الحكومة (48) ساعة أخرى للمزيد من التمحيص للمرشحين من قبل رئيس الوزراء، بينما نقلت مصادر لـ (الإنتباهة) أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اعتمد أمس ترشيح عدد من الأسماء من القوائم المرفوعة له من قبل قوى التغيير، أبرزهم الدكتور إبراهيم البدوي للمالية وفيصل محمد صالح للإعلام والدكتور يوسف آدم للحكم الاتحادي وياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية .

د.محجوب سعيد للشباب والرياضة .

د. شادية أحمد محمد اللازم للثروة الحيوانية.

و الدكتور أكرم التوم للصحة.

 

 

 

الانتباهة

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2 التعليقات

      1. 1
        ساخرون

        2019/08/31 at 4:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        الحلقة الثانية من المسلسل المكسيكي ” تكوين حكومة حمدوك ”

        د .حمدوك بداخل غرفة العمليات

        ونحن في انتظار الولادة المتعسرة ، وصرخة المولود الهجين

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      2. 2
        ساخرون

        2019/08/31 at 4:45 م (UTC 2) رابط التعليق

        نسيت صرختي الطرزانية …. وطنيااااوووو

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