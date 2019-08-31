بلاغات في النيابة واتهامات متبادلة بين مرشحين للمناصب الوزارية ومنتقديهم

قوبلت ترشيحات قوى الحرية والتغيير لتولى المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية انتقادات عنيفة واتهامات بين مرشحين للمناصب الوزارية قال المحلل السياسي فايز الشيخ السليك لـ«الاتحاد» إن قوى الحرية والتغيير وحدت القوى المتناقضة من «الإخوان» (فلول النظام السابق) ويسار وحركات مسلحة بالأخطاء التي ارتكبتها، وأيضا بأخطاء تتوهمها تلك القوى.
وشهدت الساعات الماضية تراشقات واتهامات متبادلة بين مرشحين للمناصب الوزارية ومنتقديهم، وصلت إلى فتح بلاغات في النيابات العامة.
حيث فتحت الصحفية السودانية درة قمبو بلاغا ضد منى الرشيد، والأخيرة اتهمت درة بأنها عملت مع جهاز المخابرات السوداني منذ 15 عاما، وذلك بعد ترشيح قوى الحرية والتغيير درة لتولي مجلس الثقافة والإعلام.
كما بادر مدني عباس مدني القيادي في قوى الحرية والتغيير والمرشح لتولي وزارة مجلس الوزراء بالإعلان انه سيقاضي إيمان بريبو التي أثارت قضايا تمس ذمته المالية.
وقال مدني: «إنه سيبت في مسألة قبوله للترشيح من عدمه خلال ساعات على ضوء الانتقادات التي وجهت له، على ضوء تعهد قوى الحرية والتغيير بعدم تولي قياداتها للمناصب في الفترة الانتقالية.
صيفة ألوان
2 التعليقات
محمد هنين
2019/08/31 at 4:57 م (UTC 2) رابط التعليق
الناشطة المحترمه إيمان بريبو لم تتهم مدني و إنما نشرت وثائق تثبت تلقي مدني عباس مدني و منظمته لأموال ضخمة جدا من الخارج لأجل مشاريع في جبل مرة لم تنشأ بشهادة من السكان المحليين بسبب وقوع المنطقة تحت سيطرة عبدالواحد . الناشطة طلبت منه التوضيح الرجل تشنج و هدد باللجوء إلى القضاء
يبدو أنه أحس بتهديد يصعب وصوله منصب الوزير الذي يطمح اليه
حر الراي
2019/08/31 at 5:35 م (UTC 2) رابط التعليق
الله اجيب العواقب سليمه
المهم ف الامر فتح بلاغات احسن من ضرب واجاويد احسن من فتح بلاغات….بعدين نصيحه لكل الاطراف تكوين مجلس قيادي لقحت ضرورة قصوي للطرفين…لا يعقل ان يتعامل العسكري مع افف قيادي والف راي وكذلك قحت والتكتيك الخمير الفطير بعدم تكوين المجلس القيادي لقحت ..اسهم اسهاما كبيرا في تفتيتها و رويدا رويدا ح نلقاها اصبحت ماضي ….المجلس القيادي لقحت حزم ضبط انضباط نظام تفكير رويا مهمه لهم وللبلاد ….وبلاش شغل مراهقه سياسيه ونظريات باليه ماركسيه لاعضاء منهم…..