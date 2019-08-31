مجلس السيادة .. ما دخله بالمدارس ؟

جاء في الأخبار أن مجلس السيادة ناقش في اجتماعه الأسبوع الماضي موضوع استئناف العام الدراسي للتعليم العام ، حيث توقفت المدارس لأسابيع بتوجيه صادر من المجلس العسكري المحلول لوزارة التربية والتعليم قبيل عيد الأضحى المبارك .
يخلط بعض أعضاء مجلس السيادة بين ما كان يقوم به المجلس العسكري الانتقالي من مهام واختصاصات مفتوحة على كافة ملفات الدولة وأعمال الجهاز التنفيذي ، وذلك بسبب عدم وجود حكومة ، وبين مهام وسلطات مجلس السيادة الواردة في الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس الماضي ، بحضور وشهادة عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية ومبعوثين دوليين .
بموجب الوثيقة الدستورية ، لا يحق لمجلس السيادة مناقشة أمر فتح أو استمرار تعطيل الدراسة ، فهذا الملف وغيره من القضايا الفنية والملفات التنفيذية ، هي من سلطات مجلس الوزراء ، حتى قبل تشكيل الحكومة المرتقبة ، فإنها من مهام رئيس الوزراء مع وكيل وزارة التربية والتعليم القائم بأعمال الوزير ، بالتنسيق مع ولاة الولايات .
اقترح على فخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” تعليق اجتماعات مجلس السيادة ، لمدة أسبوع ، لمنح أعضاء المجلس وقتاً كافياً للإطلاع على الوثيقة الدستورية (غير المعدلة) وحفظها عن ظهر قلب ثم معاودة الاجتماعات .
بالمناسبة .. قوى الحرية والتغيير ليست وحدها من عدّل الوثيقة بعد توقيعها أمام العالم ، بل المجلس العسكري نفسه يُسأل عن موافقته للفريق أول “حميدتي” بالتوقيع على هذه التعديلات المُخلة التي سمحت لمجلس السيادة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام ، متعدياً على سلطات مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام .
طبعاً .. جناية قوى الحرية والتغيير أكبر لأنها المفروض ممثلة الشعب في إرساء وحراسة قيم العدالة والنزاهة والديمقراطية .
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تزايدت شكاوى مواطني ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة من ازدياد حالات الجريمة والنهب بالأسلحة البيضاء في الأحياء .
شاهدت مقاطع لفيديو نهب بالسكين لأحد محلات حي الرياض بالخرطوم ، فماذا يحدث في الأحياء الطرفية ؟
ماذا يفعل والي الخرطوم وهو قائد عسكري وأين هي شرطة ولاية الخرطوم، بل أين قوات شرطة كل ولايات السودان ، ولماذا يلجأ مجلس السيادة لإرسال قوات من الدعم السريع إلى بورتسودان ، وفيها الآلاف من ضباط وجنود قوات الشرطة والقوات المسلحة ، برية وبحرية ؟!
إنه اختلال أمني كبير ، مؤسف أن يحدث والبلد على رأس حكمها جنرالات في القوات المسلحة السودانية .
الهندي عزالدين
المجهر