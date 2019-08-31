اعتقال مدير مكتب الرئيس المخلوع حاتم حسن بخيت

كشفت مصادر موثوقة لـ “باج نيوز” مساء يوم “السبت” عن اعتقال السطات المدير الأسبق لمكتب رئيس الجمهورية المخلوع حاتم حسن بخيت، على خلفية وقائع جلسة محاكمة البشير صباح السبت.
وكان المجلس العسكري الانتقالي خلال الفترة الماضية قاد حملة اعتقالات طالت عدد من قيادات ورموز النظام السابق.
وأوضحت المصادر أن اعتقال بخيت تم على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة اليوم أن بعض الأموال التي استلمها كانت عبر مدير مكتبه حاتم حسن بخيت.
وأكد المصادر أن النيابة المُختصة دونت بلاغات في مواجهته حات حسن بخيت تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق النقد الإجنبي وقانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م.
الخرطوم: باج نيوز