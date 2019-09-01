تغريدة الوان -رسالة للأخ رئيس الوزراء قبل اعلان التشكيل الوزاري

الأخ الدكتور عبد الله حمدوك
تحية طيبة
إن الحُذاق من الصنايعية السودانيين في قطاع النجارة والخشبيات دائماً ما ينصحون بالعبارة الشهيرة (قس الف مرة واقطع مرة واحدة) كما أن العقل الشعبي للسودانيين يفرق ما بين (الوطني الخالص) و(البلدي الخالص)، ولأن أخطر معضلات بلادنا خارجية فأرجو ألا تُغرق نفسك في المحلية المقيتة وأرجو ألا تتعجل تحت اصرار المستوزرين وطلاب المناصب فيخرج الكابنيت (بلدي خالص)، وصفقة نية.
فالشعب السوداني يحتاج لكفاءات وطنية لها أفق خارجي شكلاً ومضموناً وكفاءة ولساناً ومعاصرة ولذلك تجدني أنصح بهذه الاسماء إن لم تكن للاختيار فلتكن للاستشارة والتكليف المباشر والاستعانة الوطنية بمهام محددة أو دعنا نقول إن لم تكن وزارة مباشرة فلتكن قاعدة بيانات بالعقل السوداني الانتقالي والديمقراطية القادمة.
وأنا متأكد بأن شبابنا صاحب الشوق والتوق للتغيير سيقبل هؤلاء الأباء والإخوة الكبار لأنهم من حسان الوجوه وحسان العقول والرضا الداخلي والخارجي والقائمة لهؤلاء الأذكياء تطول ولكن سأذكر بعضها عفو الخاطر وبتلقائية تنأى عن التحزب والعاطفة الفطيرة.
1. الدبلوماسي الشاعر محمد المكي ابراهيم
2. الدكتور الكاتب النور حمد
3. الدكتور عبد الله علي ابراهيم وهو رجل موسوعي غني عن التعريف
4. الدكتور التجاني عبد القادر الاستاذ الجامعي والمفكر الاسلامي الوسطي
5. الدكتور الاقتصادي والخبير العالمي التجاني الطيب ابراهيم
6. الدكتور الاقتصادي والخبير بشير عمر
7. البروفيسور النطاسي العالم
8. البروفيسور عبد العظيم كبلو
9. الدكتور الدبلوماسي نور الدين ساتي
10. الدكتور الطبيب السياسي الشفيع خضر
11. البروفيسور ابراهيم اونور
12. الدكتور بخاري الجعلي
13. الدكتور و المستشار القانوني احمد كمال الدين
14. الدكتور والاكاديمي الطبيب بكري عثمان سعيد
15. الاستاذة رباح الصادق المهدي
16. الدكتور محمد ناجي الاصم
17. الدكتورة امنة بدري
18. الدكتور المهندس الامين الحسين محمد المهدي
19. البروفيسور عمار الطاهر
20. البروفيسور محمد حسين سليمان ابوصالح
21. الدكتور الزراعي مامون ضو البيت
22. الدكتورة ناهد قرناص
23. الدكتور علي قاقرين
24. الدكتور محمد حسين كسلا
25. الدكتور مصطفى خوجلي
26. الدكتور عبد الله حمدنا الله
27. الاقتصادي احمد النفيدي
28. الدكتور والباحث الاستراتيجي سيف الدين محمد احمد
29. الاستاذ فارس النور
30. الاستاذ ناظم سراج
31. الدكتور هنود ابيا
32. الدكتور عصام البوشي
33. الدكتور احمد حسن الجاك
34. الدكتور عمر الصديق
35. القانوني الاستاذ عمر شمينا
36. الدكتور محمد عبد الله الريح
37. المهندس عمر ابوحراز
38. الدكتورة زحل محمد الامين
39. الاستاذ فوزي بشرى
40. الاستاذ القانوني طه ميرغني
41. الاستاذ المحبوب عبد السلام
42. الاستاذ عثمان مرغني
43. الدكتور عمر فضل الله مصمم الحكومة الاكتروني
44. الاقتصادي اسامة داؤود عبد اللطيف
45. الدكتور المهندس اسامة كاهن
46. الدكتور الواثق كمير
47. المستشار محمد الأمين دياب
48. المستشار جيلي عبد المنعم عباس
49. الدكتور الطيب زين العابدين
50. الخبير الاداري احمد عوض الكريم
51. دكتور وليد مادبو
52. الاستاذة نجوى عباس قدح الدم
53. الدكتور الزين عباس عمارة
54. الاستاذ خبير القوانين الدولية التجاني الكارب
صحيفة ألوان