سمو خليفة بن زايد يهنئ البرهان

تلقي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي تهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس السيادة
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وصاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعبر أصحاب السمو في برقياتهم للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن تمنياتهم لمعاليه بالنجاح والتوفيق في منصبه الجديد وللشعب السوداني الصديق بالخير والرخاء ولمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.