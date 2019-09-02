حادثة الفاشر .. البعوس السم بضوقو

المخاشنة السياسية وما يتمخض عنها من إغتيال معنوي وعنف لفظي وجسدي وتعد على من يخالفك الرأي، أمر مؤسف ومرفوض، من أي جهة كانت، فالحقوق لا تتجزأ، والحريات العامة مكفولة للجميع، وإبداء الرأي وقبول الرأي الآخر مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية المنشودة، وبالتالي فإن ما تم بالفاشر أمر مرفوض ومدان بأشد عبارات الإدانة، بغض النظر عن المعتدي أو المعتدى عليه، فلا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا.
*التبرير الفطير بأن من يقف وراء ذلك هم الكيزان والدولة العميقة، وما إلى ذلك فهو (وهم) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لن ينطلي على أحد، و (حنك بيش) ما بجيب حقو في سوق السياسة والمنطق، وهو عجز على عجز ووهن على وهن، وهروب للخلف، لا طائل منه، وقول جانبه الصدق ولم يجد حظه من الشفافية والوضوح والمسؤولية، وفيه الكثير من التدليس والتلبيس، ولا يتجاوز بحال توصيف (كلام ساكت).
*ما تم من إعتداء لفظي وبدني على بعض منسوبي وفد الحرية والتغيير أمس الأول بمدينة الفاشر، يجب التوقف عنده بترو وتمعن، ليس لمعرفة دوافعه ومآلاته واحتمال تكراره فقط، ولكن لأخذ الدروس المستفادة منه، والاعتبار مما سيحدث لاحقا ربما بصورة أكثر بشاعة و أكبر ضررا، فالحرب أولها كلام، والنار من مستصغر الشرر، والفتن الكبرى تبدأ من الصغائر، فما أكثر العبر و أقل المعتبرين.
*الحكمة السياسية والصدق مع النفس، والاتزام الأخلاقي مع الشعب السوداني بصورة عامة ومع جماهير أحزاب (قحت) وعلى رأسها حزب الأمة القومي، صاحب الأغلبية في آخر ديمقراطية والمتضرر الأول أخلاقيا وسياسيا من تلك الفعلة الشنعاء، أن تتم قراءة ما حدث في سياقين لا ينفصلان عن بعضهما البعض.
*السياق الأول، أن (بعضا) من مكونات (قحت) أذكت نار الفتنة باكرا، وتولت كبرها، بكثير من الشعارات التي تجاوزت العداء لبث الكراهية بين أبناء المجتمع السوداني، وهي تعيد للأذهان هتافات اليسار تمجيدا لإنقلابيي مايو وتحريضا لهم على العنف، (حاسم حاسم يا أبو القاسم.. بالحسم الثوري يا أبو القاسم)، وهو لعمري قول من لم تعظه التجارب، ولم تهده سنن الله في الأرض، والأغرب بل الأدهى والأمر أنها مارست صمت القبور حينما تحولت الشعارات لتطبيق عملي، هذا إن لم تكن قد حرضت على ذلك، فلم يفتح الله عليهم بكلمة شجب أو إدانة لما تم مع كثيرين من ضباط القوات المسلحة والأفراد، وحين الإعتداء على الأخوة في المؤتمر الشعبي بصالة قرطبة أسموها (موقعة قرطبة) وصفقوا لذلك ورقصوا وهم لا يعلمون أن (البعوس السم بضوقو) ولو بعد حين، وهاهو قد (حدس ما حدس).
*السياق الثاني، يتمثل في روح العداء والإقصاء التي تتلبس (القحاتة) تجاه (الآخر) أيا كان، وهو أمر لم تمارسه حتى الدول التي احتلت السودان بقوة السلاح، وهذا ينبئ عن قصر نظر، وسوء تقدير، وضياع بوصلة، فالحكم لا يكون باستئثار الأقلية المنسية وإقصاء الأغلبية صاحبة التاريخ المشهود والجماهير الكاسحة والعدد الأكبر، وإلا فما معنى أن تسمي حزبا بوزن الإتحادي الديمقراطي ب(حزب الفكة)؟؟. ألم يكن مثل هذا القول المردود من المضحكات المبكيات و(شر البلية ما يضحك)؟؟.
*إن شهوة السلطة التي سرت في عروق أهل (قحت) أعمتهم عن الحكمة والتأني في كثير من الأمور التي لا يستقيم لهم حكم -ولا لسواهم- بدونها، وما كانوا يعيبونه بالأمس على المؤتمر الوطني تجاوزوه بمراحل، (فاتت الكبار والقدرها)، وهي البداية الخاطئة التي لن تحقق نتائح صحيحة وصائبة، فلا السلام ولا الحرية ولا العدالة هكذا، ولن يبنى الدول ولن تنهض الشعوب بمثل هذا الحشف وسوء الكيل.
*المطلوب الآن، وبأعجل ما يكون، من (قحت) وبوجه التحديد من الإمام الصادق المهدي -إن كان له قول مسموع- إعادة قراءة المشهد السياسي، والتعاطي معه بعقلانية وموضوعية، وإلا، فإن الذي تم في فاشر السلطان، يعد مؤشرا فقط لما سيحدث في غيرها من المدن، وتلك هي (المناظر) فقط، و(الفيلم) الحقيقي لم يبدأ بعد.
*ما يحدث الآن، يكشف بوضوح أن (الدرب رايح ليهم في الموية)، وأنهم قد تنكبوا الطريق، فلابد من تقييم وتقويم، ولن يتأتى ذلك ما لم يقوموا بتحليل شامل، ويواجهوا أنفسهم بجملة تساؤلات مفتاحية وهادية لخارطة طريق يجمع الناس على كلمة سواء، ويجب أن يبتدروا ذلك بسؤال جوهري (من هم)؟؟ وماذا يريدون؟ وهل المنهج المستخدم حاليا سيحقق لهم أهدافهم الوطنية؟ وهل الأولوية لأهداف مكوناتهم أم ما ينتظره الشعب؟ وهل هم على قلب رجل واحد أم أنهم شركاء متشاكسون؟ وما علاقتهم بالبيئات الداخلية والخارجية؟. وغيرها من الأسئلة الحيرى.
*وإلا، سيعض كثيرون أصابع الندم، ولات ساعة مندم.
د.ياسر أبو عمار