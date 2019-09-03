بدأ جهاز المخابرات العامة في تصفية إدارة العمليات التي تتألف من نحو (13) ألف جندي من كافة الرتب العسكرية. وانطلقت عملية التصفية فعلياً أمس, وخير جهاز المخابرات ــ وفقاً لمصادر مطلعة ــ منتسبي هيئة العمليات ما بين البقاء ضمن صفوفه أو التحويل إلى الاستخبارات العسكرية بالجيش أو إلى قوات الدعم السريع، وفي حالة رفض الخيارات المطروحة ستتم الإحالة وصرف كافة الحقوق المالية.
الخرطوم: نزار سيد أحمد
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
هجووووم كاااسح
2019/09/03 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق
###بدء تصفية هيئة العمليات بجهاز المخابرات###
يا زول احترم نفسك
يا جريده الانتباهه
شنو تصفيه وكلام فارغ
الخبر ده براهو كده وحتي لو ماحصل كفيل باثاره الفوضي والنهب
مرات الزول بحس انو الناس دي ما من البلد ده ولا مخها ضارب ولا عقلها به مس…بعدين دي امور سياديه ما مفروض كل من هب ودب انشرها واساسا العسكري ما مفروض اكب اسراره كده ف الشارع ….الاسطوانه دي مدوره كده ليها شهور عايز العسكري اصل لشنو؟ هل هي دعوة للفوضي بقصد او من غير قصد ؟؟؟ ولا شرك للمجرمين؟