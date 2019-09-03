وصف عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي الحديث الحالي عن اعتماد وزراء بغير الدقيق وأنه لا يتماشى مع الوثيقة الدستورية، مؤكداً أنه لا يوجد أمد معين لإعلان الحكومة. وقال كباشي لـ(السوداني): “لا يوجد شيء اسمه وزراء تم اعتمادهم هذا مصطلح غير دقيق. القائمة الرسمية التي استلمناها قبل أربعة أيام تشاورنا فيها مع قوى الحُرية والتغيير واستكملنا التشاور”، وأضاف: “حسب معلوماتنا هناك تغيير في هذه القائمة لكننا لم نستلم هذا التغيير، وليس لديّ علم عن أيّ قائمة تم اعتمادها من غير التشاور معنا”.
وقال كباشي: “الأسماء الجديدة التي يتم الحديث عنها لم تُقدم لنا ولم تتم مشاورتنا حولها وبالتالي لسنا مسؤولين عنها ولا نعلق عليها وأيّ اسم جديد حتى لو كان واحدا يجب أن يخضع للتشاور بين المكون العسكري وقوى الحُرية والتغيير ثم تُقدم بعدها لرئيس الوزراء ليختار وزارته ويعلن عن الأسماء التي تم التشاور والتوافق حولها”.
السودانى
2 التعليقات
ود بندة
2019/09/03 at 5:09 م (UTC 2) رابط التعليق
الحرية والتغيير ماذالت تكذب علي الثورة المصنعة هي قادرة علي ظبط الأمور وقادرة علي انتاج كفاءات لادارة المرحلة الانتقالية. حتي كتبت علي نفسها بانها مجرد مجموعة حالمة ولا تفهم شي في ادارة نفسها ناهيك عن ادارة دولة كامل الدسم.
اسقاطها واجب وطني.
ساخرون
2019/09/03 at 6:21 م (UTC 2) رابط التعليق
كباشي لـ(السوداني): لم تتم مشاورتنا في ترشيحات الوزارات الجديدة
ما شاء الله تبارك الله !
لم أستطع توجيه العبارة : هل هو تشكي ؟ رفض ؟ استعطاف ؟
إن كان تشكيا ، فالشكوى لغير الله مذلة
إن كان رفضا ،فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ، ولترهم من نفسك قوة
هل هو استعطاف للشعب حتى يؤازركم
انتبـــــــــــــــــــــــــه : إن لم تكن ذئبا أكلتك ذئاب قحط
ويبقى الوطن الجريح …..وطنياااووو