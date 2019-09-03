جهاز المخابرات يصدر قرارا بتغيير اسم مستشفى الأمل والنادي الوطني

أصدر الفريق أول أمن أبو بكر دمبلاب المدير العام لجهاز المخابرات العامة قرارا قضى بتغيير اسم مستشفى الأمل الوطني الى مستشفى الأمل والنادي الوطني الى نادي النيل العالمي .
وقال تعميم صحفي صادر من الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة إن هذا القرار يأتي في إطار هيكلة جهاز المخابرات العامة وتوفيق أوضاعه وكافة متعلقاته ، وقد صدرت التوجيهات لكافة الهياكل الإدارية داخل الجهاز بوضع القرار موضع التنفيذ والعمل بموجبه بما في ذلك كافة الروابط التي تجمع هاتين المؤسستين بمختلف الجهات خارج الجهاز .
الخرطوم في 3-9-2019(سونا)