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سياسية

2019/09/03

2019/09/03


جهاز المخابرات يصدر قرارا بتغيير اسم مستشفى الأمل والنادي الوطني



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أصدر الفريق أول أمن أبو بكر دمبلاب المدير العام لجهاز المخابرات العامة قرارا قضى بتغيير اسم مستشفى الأمل الوطني الى مستشفى الأمل والنادي الوطني الى نادي النيل العالمي .

وقال تعميم صحفي صادر من الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة إن هذا القرار يأتي في إطار هيكلة جهاز المخابرات العامة وتوفيق أوضاعه وكافة متعلقاته ، وقد صدرت التوجيهات لكافة الهياكل الإدارية داخل الجهاز بوضع القرار موضع التنفيذ والعمل بموجبه بما في ذلك كافة الروابط التي تجمع هاتين المؤسستين بمختلف الجهات خارج الجهاز .

الخرطوم في 3-9-2019(سونا)

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