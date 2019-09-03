خبير: الدعم السريع قادر علي افشال المخططات التي تستهدف عملية التغيير في السودان

اكد الخبير والمحلل الاكاديمي الدكتور اسامة سعيد ان قائد قوات الدعم السريع عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حريص علي امن واستقرار السودان .
وقال ان الحديث عن ان هناك متربصبين بالفترة الانتقالية وان هناك جهات تسعي لخلق بلبلة لضرب الاستقرار في البلاد هو حديث واقعي وحقيقى . واشار في هذا الخصوص الي وجود جهات تسعي لوضع العراقيل امام العملية السياسية ،مؤكدا قدرة الدعم السريع علي افشال كل المخططات التي تستهدف عملية التغيير في السودان بالعودة بالبلاد الي المربع الاول .
الخرطوم في 3-9-2019(سونا)