تأجيل جلسة للنظر في حل المؤتمر الوطني

وافقت محكمة الطعون الإدارية على طلب هيئة الدفاع عن حزب المؤتمر الوطني بإرجاء الجلسة المخصصة للفصل في قضية حل الحزب لوقت لاحق. وقال محامي الاتهام عن منظومة (زيرو فساد) نصر الدين علي لـ (الإنتباهة) إن المحكمة حددت الثاني عشر من سبتمبر الحالي موعداً للجلسة المقبلة، وأشار إلى أن المنظومة تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية بحل الحزب عقب تصريحات القيادي بالنظام المباد علي عثمان محمد طه بامتلاك الحزب (كتائب ظل). ولفت نصر الدين إلى أن الحزب قام بمخالفة المادة (14) من قانون الأحزاب التي تمنع تكوين الأحزاب فصيلاً مسلحاً داخلها.
الخرطوم: هبة عبيد
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
خيرى
2019/09/04 at 11:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
المؤتمر الوطنى سوف يحل نفسه بنفسه حتى يتخلص من جرائمه من قتل وتعذيب وتشريد وتفتيت للبلد وفساد ونهب ولصوصية باسم الدين. ده ما الحل، الحل فى اعتقال الصف الاول للحزب واعدام الرؤس الكبيرة و حظر كل من حمل عضويته من الحياة السياسية.
الحل فى تفعيل شعار “اى كوز ندوسو دوس”
الحاج
2019/09/04 at 1:52 م (UTC 2) رابط التعليق
المؤتمر الوطني هو الحزب الوحيد المنتظم والمنظم ترايبا وتأسيسا قيادة وهيكلة وبرامجا وهو الحزب الوحيد الذي له عضوية منظمة والحزب الوحيد الذي ظل يعقد مؤتمره العام ومؤتمراته الفرعية في كل الأقاليم بصورة راتبة ويختار برامجه وقياداته بصورة شورية ديمقراطية.
محاكمة بعض قادته بأي تهم إفساد أو غيره لا تؤثر عليه فكل الأحزاب الأخرى بلا إستثناء يفوق عدد المفسدين فيها ما بالمؤتمر الوطني لكن وجود الحزب في الحكم لفترة طويلة مستحقة جعلت الأضواء والحسد والحقد يظهر القلة هذه كأنها الأغلبية في حين أنها لا تساوي 0.1% من مجموع الملايين الذين يمثلون قاعدة الحزب كأكبر حزب في السودان.
لذا يجب عدم التعميم فالخطاؤون قلة ومثلهم في كل الأحزاب التي ينخرها الفساد ويسودها الفساد والإفساد.
أما الإقصاء فهو مخالف وضد الحرية والعدالة وهما شعار الثورة، والإنتخابات ستبين الأصل وما ينفع الناس من الزبد الطافح ويكون الصندوق هو المعيار والفيصل الذي يخشاه الآخرون ومن يعملون لمنع حزب الأغلبية من الإنتخابات لأنهم يعرفون ضعفهم وخواءهم وإلا فلم الرجف والخوف والهواجس؟
المؤتمر الوطني سيظل حزبا قائدا لوطن رائد، وإن إفتقد في الليلة الظلماء فسيعود ناصعا وبدرا في سماء وطن معافا حرا يملأه العدل والسلام.