إغلاق قصر (السلطان بادي) بسنار لهذا السبب

قال والي سنار أحمد صالح إنه ليس من حق الشركات إغلاق قصر السلطان بادي بسبب مديونيات تبلغ (28) مليار جنيه.
وذكر صالح في مؤتمر صحفي أمس, أن بمقدور الولاية تسديد المبلغ وإضافة مبلغ (100) مليار جنيه لإكمال الطابق الثالث، ودعا الوزارة الاتحادية إلى عدم التعامل بازدواجية مع منشآت سنار وتذليل الصعوبات.
فيما طالب متحدثون بالمؤتمر بمحاسبة الشركات التي قامت بإغلاق القصر مخلة بشروط العقد مع حكومة الولاية.
سنار: يوسف عركي
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
احمد بحري
2019/09/04 at 10:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
الخبر غير مكتمل ولا يوضح ماهو مشروع قصر السلطان بادى. بعض الصحفيين يحتاجون لتدريب للكتابة بتفصيل عن الأخبار. شىء مضحك فعلا وكأن القارئ يعرف المشروع وتفاصيل مشاكله.