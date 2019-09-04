الكشف عن تفاصيل التشكيل الحكومي ومدني عباس للصناعة

كَشَفَ عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، عن إعلان الحكومة خلال (48) ساعة، وأوضح حسب (تاسيتي نيوز) أمس أنّ أسباب التأخير هو عدم اكتمال الحكومة، لكن بعد اجتماع أمس، تَمّ الاتّفاق على العَدد الأكبر من الوزارات وتبقى القليل.
وفي السياق، أورد (تاسيتي نيوز)، أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قَرّرَ إعلان تشكيل جزئي من (17) وزارة، لكن مُشاوراته مع “الحرية والتغيير” أسهمت في إرجائه حتى إكمال تسمية الوزراء للحكومة كاملة.
وكَشفَ مصدرٌ رفيعٌ بـ”الحرية والتغيير”، أنّ أبرز المُرشحين الذين تم الاتفاق عليهم هم: وزير رئاسة مجلس الوزراء – عمر مانيس، والمالية – إبراهيم البدوي، والصحة – د. اكرم التوم، والخارجية – أسماء محمد عبد الله، والإعلام – فيصل محمد صالح، والتجارة والصناعة – مدني عباس مدني – ووزير دولة بالصناعة – بكري علي، والشباب والرياضة – ولاء البوشي، والعدل – محمد عبد السلام، والتربية والتعليم – محمد الأمين التوم، والتعليم العالي – انتصار صغيرون، والتنمية الاجتماعية والعمل – لينا الشيخ، والزراعة والموارد الطبيعية – عبد الله عيسى زايد، والري والموارد المائية – ياسر عباس محمد علي، والشؤون الدينية والأوقاف – نصر الدين مفرح، والدفاع – جمال عمر، والداخلية – الطريفي إدريس، والطاقة والتعدين – عادل علي إبراهيم.
ورجّح المصدر إرجاء الإعـــــلان حتى يَتسنّى اختيار ثلاثة وزراء لوزارات “البنية التحتية والنقل، والثروة الحيوانية والسمكية، والحكم الاتحادي والمحلي”.
الصيحة