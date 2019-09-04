ولاء البوشي.. أول سيدة تقود الشباب والرياضة منذ الاستقلال

أختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ولاء عصام البوشي لتولي حقيبة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الإنتقالية وذلك بانتظار الإعلان الرسمي وتعتبر أول سيدة تتقلد هذا المنصب منذ استقلال السودان.
وأعلنت ولاء البوشي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغها رسمياً تكليفها بوزارة الشباب والرياضة في أول حكومة بعد الإطاحة بالبشير لتحسم أول أسماء الوزراء بعد تسريبات حول عشرات الأسماء خلال الأيام الماضية وكتبت على صفحتها بـ فيسبوك: الطريق ليس سهلاَ لكن معاَ يمكن أن نصنع وننجز المستحيل كما فعلنا في الشهور الفائتة.
ولاء عصام البوشي من مواليد 1986 بمدينة ودمدني. مهندسة ميكانيكية تحصلت علي درجة الماجستير بالإمتياز من جامعة إمبريال كولج لندن في الهندسة الميكانيكية مع التركيز علي السوائل النانونية ومحركات الطائرات و تحصلت علي منحة الحكومة البريطانية للقادة من أنحاء العالم تشفننغ لدراسة الماجستير و تحصلت على منحة جامعة إمبريال كولدج لندن للتميز الأكاديمي، ونالت درجة البكالريوس بمرتبة الشرف الأولى من كلية الهندسة والعمارة، قسم الهندسة الميكانيكية جامعة الخرطوم عملت في مجالات متعددة ما أسهم في كسبها لخبرات متنوعة في مجالات مختلفة داخل السودان وخارجه عملت كمستشار لبناء القدرات لبرنامج القادة الشباب السودانيين بمركز جسر للتنمية ومنظمة فردريش آيبرت ثم إلتحقت كعضو مكتب تنفيذي لمركز جسر للشباب والتنمية.
تم إختيارها لزمالة مانديلا للقادة الشباب الأفارقة برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما و إلتحقت ببرنامج تدريبي وعملي مكثف بجامعة أريزونا بولاية أريزونا الأمريكية حيث درست عن قيادة المجتمع المدني.
عملت مع خمسين شاب وشابة أفريقية من إثنين وثلاثين دولة إفريقية، فى منظمات مجتمع مدني أمريكية وقادة سياسين بأمريكا ثم تدربت بشركة ديلويت الإستشارية بواشنطن كجزء من برنامج قادة شباب القرن، في سياسات التغيرات المناخية وسوق العمل الخاص بالطاقة.
تم إنتخابها كرئيسة للمجلس الإستشاري لشرق ووسط أفريقيا لزمالة القادة الشباب الأفارقة، ترأست أربعة عشر دولة، مثلت السودان وجنوب السودان، ترأست فريق عمل من عشرة أعضاء من عشر دول، حيث تم جمع الشباب الإفريقي من تخصصات مختلفة لمناقشة أكبر التحديات لتقديم حلول ملموسة. تم العمل في عدة محاور أهمها الشباب والعطالة، التعليم، الديمقراطية والحكم الرشيد،
ترأست بالشراكة مع منظمة آيركس العملية التنظمية، بوضع محاور الجلسات المقدمة وغيرها من الأنشطة. و تم إنتخابها كمستشارة للمجلس حيث عملت مع فرق شرق، غرب، وسط وجنوب أفريقيا..
أسست ولاء مبادرة يوم قادة زمالة مانديلا الأفارقة لدعم مبدأ العمل المشترك بين الشباب الأفريقي وترسيخ دور الشباب في دعم وتنمية المجتمعات، منذ عام ٢٠١٧ خدمت المبادرة ، الصحة، التعليم، الزراعة، السياسة، الفقر، الإعلام وغيرها، في السودان
في العام ٢٠١٨م تم إختيارها ضمن برنامج الإتحاد الأفريقي للشباب وتدربت مع مئة شاب وشابة من أربعين دولة إفريقية بمدينة كيغالي برواندا وتعمل في خمس برامج إستراتيجية رئيسية تخدم حقل الطاقة، المتجددة والنظيفة في كل الدول الأعضاء بالإتحاد الأفريقي
وعملت بمركز دال للتدريب التقني بدرجة مشرف، عملت كذلك كمحاضر بقسم هندسة نقل وتكرير النفط بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا
لها ثلاث سنوات من الخبرة بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، بقسمي الرقابة والتفتيش وتم تعيينها كأول إمرأة مهندسة ميكانيكية في ورش مصانع السكر السودانية منذ تأسيسها بالستينيات، وعملت كمساعد تدريس بحامعة الخرطوم لعامين لطلاب السنة الخامسة.
ساهمت في تأسيس العديد من المبادرات الشبابية، وتمكين المرأة، شاركت مع المعهد العالمي للمرأة المهندسة بباريس فرنسها، وتطوعها في قمة لندن لمحاربة العنف الجنسي ضد المرأة بالمملكة المتحدة لندن، من تنظيم وزير الخارجية البريطانية بوقته والممثلة الأمريكية آنجلينا جولي.
خلال دراسة الماجستير تم إختيارها كممثلة لرئيس جامعة إمبيريال كولدج لندن، في محافل داخل الجامعة وخارجها وفي مجال العلوم والتنكلوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية Code for Girls برعاية البيت الأبيض الأمريكي ساهمت مع منظمة براكتكال آكشن البريطانية في كتابة كتاب التقنيات الطينية، الكتاب يهدف لتدريب وتمكين النساء إقتصاديا في مناطق النزاعات بالسودان حديثا تم إختيارها من قبل الإتحاد الإفريقي كاول عضوية تأسيسية لشبكة النساء الإفريقيات في مجال البنية التحتية، للتأثير علي صناع القرار.
الانتباهة
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/04 at 7:19 م (UTC 2) رابط التعليق
سجل مشرف جدا نتمنى ليك التوفيق والنجاح فى التكليف الوزارى الجديد
وتقودى شباب هذه الامة العظيمة الى مصاف شباب العالم ونحن متفاؤلون
بشابنا الذى اطاح بالسفاح وحكم الكيزان