من هو ابراهيم البدوي وزير مالية السودان القادم في حكومة حمدوك؟

انتشر اسم الدكتور إبراهيم البدوي بكثافة خلال الساعات الماضية عقب إعلان قوى الحرية والتغيير ترشيحه رسمياً لتولي منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية المقبلة.
حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير، الخميس، اسماء المرشحين لمجلس الوزراء وفي مقدمتهم الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للحكومة رفقة الدكتور إبراهيم البدوي بمنصب وزير المالية.
ويشغل دكتور البدوي حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الإقتصادي منذ مارس 2009؛ كما تم انتخابه مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية.
وقبل ذلك عمل خبيراً اقتصادياً رئيساً بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي الذي انضم إليه في عام 1989 وعمل فيه لما يقارب العشرين عاماً حتى العام 2009.
مؤهلات عالية
وتخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم بمرتبة الشرف الأولى في الإحصاء والاقتصاد القياسي عام 1978 وعين مساعداً للتدريس بجامعة الجزيرة بواد مدني.
وإبتعث إبراهيم البدوي إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعتي ولاية نورث كارولينا ونورث وسترن في العام 1983.
وعمل أستاذاً زائراً بجامعة نورث وسترن لمدة عام قبل عودته للسودان، حيث عمل بجامعة الجزيرة أستاذاً للاقتصاد والإحصاء، وأيضاً أستاذاً زائراً في كلية الاقتصاد ومعهد أبحاث النمو بجامعة ييل الأمريكية.
وأثناء عمله بالبنك الدولي أنتدب لمجموعة البحوث الاقتصادية مديراً لإدارة البحوث الاقتصادية خلال الفترة من 1993-1998.
وبعد عودته للبنك الدولي تولى تنسيق وقيادة عدة مشاريع هامة، منها إعداد تقرير “هل يمكن أن تتصدر أفريقيا القرن الواحد وعشرين”، أبحاث مناخ الاستثمار وأداء المنشئات الصناعية وأبحاث اقتصادات الحروب الأهلية وبناء السلام.
وعمل كخبير في أبحاث السلام وإعادة بناء اقتصادات ما بعد الحروب الأهلية، واسندت إليه مهمة منسق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولي لبرنامج إعادة الإعمار في إطار إتفاقية السلام السودانية.
حيث اضطلع بمهام إعداد التقارير، وورش العمل والتدريب، بالإضافة الى رئاسة لجنة الخبراء التابعة لمفوضية تعبئة وتخصيص الموارد السودانية خلال الفترة الانتقالية بعد توقيع اتفاقية السلام السودانية (2004-2008).
وتتركز أبحاث دكتور إبراهيم البدوي في أربعة مجالات تشمل:
* محددات النموِّ الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلى، بما في ذلك نظم أسعار الصرف، وأسعار الصرف الحقيقية، والقدرة التنافسية للاقتصاد الكلي، والاقتصاد الكلي لإدارة النفط والتنويع الاقتصادي.
* الحروب الأهلية والنزاعات وتحولات ما بعد الحروب وبناء السلام.
* فعالية العون الاقتصادي الأجنبي والشراكة من أجل التنمية.
* ومناخ الاستثمار وأداء الصادرات.
وحرر أثنى عشر كتاباً وطبعات خاصة لمجلات علمية محكمة، فضلاً عن نشر حوالي 90 مقالًا أو فصلاً في المجلات العلمية المحكمة والكتب.
أيضاً ساهم الدكتور إبراهيم البدوي في تحكيم عددٍ كبيرٍ من الأوراق وأطروحات البحوث الأكاديمية بالإضافة إلى العمل في هيئات تحرير مجلات علمية، مثل مجلة الشرق الأوسط للتنمية.
المصدر: خرطوم ستار