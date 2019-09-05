(الصيحة) من داخل (ليبا) تتقصّى حول الـ(82) ألف دولار

كَشَفت زيارة قامت بها صحيفة (الصيحة) إلى منطقة (ليبا) التابعة لمحلية شرق جبل مرة بولاية جنوب دارفور على خلفية ما أُثير حول خدمات ومبالغ تَمّ صرفها في مشروعات بالمنطقة بمبلغ (82,973.15) دولاراً من قبل منظمة نداء السودان للتنمية ومديرها مدني عباس مدني المرشح لوزارة الصناعة، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) و(RRF).
كشفت الزيارة عن حقائق تكذب البيان الذي أصدرته المُنظّمة مُؤخّراً، حيث أكد عدد من الأهالي وأعيان المنطقة بأنّ مَا صرفته المنظمة في المنطقة لا يتجاوز الـ(500) ألف جنيه، وأضافوا بأنّ المعلومات التي وصلتهم من أبنائهم بصرف مبالغ خرافية في المنطقة أدهشتهم، وطالب عددٌ من قيادات (ليبا) بفتح تحقيق حول الأمر، وأنّهم على استعدادٍ لتقديم كل المعلومات بشأن هذه القضية.
وأضَافوا بأنّ المُنظّمة بعد انتهاء فترة عملها في المنطقة جاءت لأخذ كل الاحتياجات المتعلقة بالمركز النسوي بحجة انتهاء عملها، لكن بعض المُواطنين أبلغوا قيادة الجيش الموجودة في المنطقة والتي قامت بدورها بمنع المنظمة من أخذ أيِّ شيء دفعت به للمنطقة، ولم يَتبقَ للمنظمة أيِّ أثرٍ بالمنطقة (غير اللافتة وكُشك ثلاثة في ثلاثة أمتار)، أقامته الأسبوع الماضي من الزنك بعد أن تلاشت معالم المركز النسوي تماماً بسبب الرياح.
الصيحة