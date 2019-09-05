قيادي بـ”الإصلاح الآن” يُطالب بعلاقات علنية مع إسرائيل

دعا القيادي بحركة “الإصلاح الآن”، النائب بالبرلمان السابق د. فتح الرحمن الفضيل، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لإقامة علاقات علنية مع إسرائيل، ووصف الخطوة بأنها الطريقة الوحيدة التي ستفتح باب العالم أمام السودان، وقلّل من التعويل على العلاقات العربية.
وكتب الفضيل على صفحته بـ(فيسبوك) أمس: “على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يقوم باختراق في العلاقات السودانية الإسرائيلية فهي العقدة.. لا داعي للـcommission ما مُحتاجين نمشي للعالم من خلال العرب (نمشي مباشرة دون واسطة)، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود.. وقد طالبت بذلك منذ سنين ولكن كان النظام يستغل هذه الفرية لتبرير الفشل.. العلاقات تقوم فقط على المصالح الوطنية العليا والدين علاقة شخصية تتعلّق بالعبد وربه”.
الصيحة