حزب المؤتمر السوداني يرفض اختيار مدني عباس وزيراً لـ “الصناعة”

أعلن حزب المؤتمر السوداني العضو الفاعل في تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضه ترشيح عضو وفد التفاوض مدني عباس مدني لمنصب وزير الصناعة في الحكومة الجديدة.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي في منشور على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” اليوم “الخميس” إن قوى إعلان الحرية والتغيير رشحت مدني عباس مدني لرئاسة مجلس الوزراء وأنه يتمتع بالكفاءة اللازمة لهذا المنصب، واستنكر ترشيحه لمنصب وزير الصناعة بحسب الأسماء المتدواله.
وطالب رئيس الوزراء بتوضيح المعايير التي تم من خلالها اعتماد “مدني” وزيراً للصناعة، وقال عربي “إذا اختاره حمدوك وزيراً للصناعة يورينا الوحي الجاهو بكفاءة مدني للمنصب دا نزل عليهو متين”.
باج نيوز