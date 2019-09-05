حمدوك: نعتذر للشعب السوداني لتأخير التشكيل الوزاري

تقدم رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك باعتذار للشعب السوداني بسبب تأخر التشكيل الوزاري وقال ان التاخير جاء لاجراء مزيد من المشاورات الواسعة والعميقة حول المعايير المرتبطة بالكفاءة وتمثيل النوع وكل اقاليم السودان.
واوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بمناسبة إعلان الحكومة الجديدة ان المراة لعبت دورا أساسيا في انجاح ثورة 19 ديسمبر مؤكدا ان من اولويات حكومته خلال الفترة القادمة هو التمثيل العادل والمستحق للنساء في كل هياكل السلطة الانتقالية بجانب العمل علي خلق مشروع وطني يقوم على إعادة هيكلة الدولة السودانية وبناء دولة تحترم التنوع والتعدد.
وأبان ان ثورة 19 ديسمبر تميزت بالتفرد عن الثورات السودانية الاخرى حيث امتدت هذه الثورة لكل اصقاع السودان بعكس الثورات السابقة التي كانت متمركزة في المركز واضاف ” لذلك رأينا ان يعكس التشكيل الوزاري التنوع والثراء الذي يتمتع به السودان”.
وأشاد حمدوك بالحكمة والحصافة التي إتسمت بها قيادات قوى اعلان الحرية والتغيير في المشاورات بشان التشكيل الوزاري مشيدا بمستوي التناغم والانسجام في العمل بين المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي والذي أفضى لبناء شراكة حقيقية تخدم السلام والأمن والاستقرار وتحقق الرفاه والعيش الكريم للمواطن.
الخرطوم في 5-9-2019 (سونا)