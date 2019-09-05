صورة داليا الروبي حاملة الميكرفون وموزعة الفرص في مؤتمر حمدوك تشعل فيسبوك

حققت صورة السيدة داليا الروبي التي كانت تحمل الميكرفون وتوزع الفرص في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه دكتور حمدوك حكومته مساء الخميس إنتشاراً واسعاً على منصات التواصل وقال البعض أنها تعمل مستشارة إعلامية لرئيس الوزراء.
وقال الكاتب عبد الرحمن عمسيب بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (جماهير “قحت ” تركت التعليق على أختيار مدنى رغم كتابات الكاتبين وتصريحات المصرحين .. الى التعليق على حاملة المايكروفون وتداول صورها ..).
وأضاف عمسيب (البلاهة في التعاطي مع الشأن العام .. أمر رائج هذه الأيام .. لا يعقل أن نترك حدث رئيسي كأعلان حكومة لبلد يتوسل الطرق للخروج من حركة أحتجاجات كبرى و أضطراب سياسي كبير .. لنعلق على حاملة مايكرفون ونتداول صورها ..
أي لعنة أصابتنا ؟).
وبحسب خبر قديم تزامن مع أحداث الإحتجاجات الشهيرة في السودان 2013 ، (أعتقلت قوات الأمن السودانية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل لحساب البنك الدولي في السودان، بحسب ما أفاد زوجها يوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2013). وقال عبد الرحمن المهدي، زوج داليا الروبي لوكالة فرانس برس، إن ثمانية ضباط أمن اعتقلوا زوجته من منزل عائلتها).
وجاء في الخبر القديم أيضاً ( وتابع أن زوجته، وهي أم لثلاثة أطفال، لا تنتمي لأي حزب سياسي، لكنها “تنتمي إلى حركة شبابية” تضم مجموعة تسمى “حركة التغيير الان”. وأوضح أن زوجته شاركت في إحدى الاحتجاجات).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين