رئيس الوزراء يمتدح جهود الدول العربية التي دعمت ووقفت مع السودان

شكر الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الدول العربية التي دعمت ووقفت مع السودان لدرء آثار السيول والفيضانات، وقال إن الوضع مأساوي وانه من المبكر اعلان السودان منطقة كوارث خاصة وان الخريف شارف على الانتهاء .
وأكد حمدوك في المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بمجلس الوزراء لاعلان تشكيلة الحكومة لانتقالية ان الوضع الإنساني جراء السيول والامطار مأساوي وانه وقف على حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وقد تم تشكيل لجنة لجبر الضرر وانه سيتم النظر في امكانية الاستفادة من مياه الامطار في حصاد المياه .
الخرطوم 5-9-2019م (سونا)