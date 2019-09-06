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سياسية

2019/09/06

2019/09/06


المؤتمر السوداني يرفض تعيين مدني عباس وزيراً للصناعة


مدني عباس مدني

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أعلن حزب المؤتمر السوداني، رَفضه بصُورةٍ قَاطعةٍ ترشيح عضو وفد التّفاوُض بقِوى الحُرية والتّغيير مدني عباس مدني لمنصب وزير الصناعة في الحكومة الجديدة.

 

وقال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ قِوى إعلان الحُرية والتّغيير رشّحت مدني عباس مدني لرئاسة مجلس الوزراء، وإنه يتمتّع بالكفاءة اللازمة لهذا المنصب، واستنكر ترشيحه لمنصب وزير الصناعة بحسب الأسماء المُتداوله.

 

وطالب عربي رئيس الوزراء بتوضيح المعايير التي تَمّ من خلالها اعتماد “مدني” وزيراً للصناعة”.

 

كوش نيوز

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