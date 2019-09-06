من هو ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في حكومة حمدوك؟

وزير الري والموارد المائية
♨البروفيسور ياسر عباس
♨سيرة ومسيرة
بروفيسور ياسر عباس من مواليد مدينة سنار عام 1961م حيث أكمل فيها مراحله التعمليةيى قبل الجامعية وترخج من جامعة الخرطوم كلية الهندسة عام 1985م وهو متزوج وأب لاربعة أطفال .
بروفيسور ياسر مهندس مدني متخصص في الهيدلوجيا والموارد المائية ويشغل حاليا وظيفة مدير عام مركز البحوث الهيدلويكية التابع لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء وايضا يعمل كاستاذ زائر في المعهد العاليم للمياه بهولندا .
يتمتع ياسر بخبرة واسعة في النمذجة الهيدلويكية والهيدرلوكية وانظمة الموارد المائية ،وانظمة الرى ، وتطبيقات الاستشعار عن بعد ، ونمذجة المناخ الاقليمية بدأ المهنية في مركز الهيردلوكية في عام 1985م حيث اجرى ابحاثا في انظمة الرى والهندسة المائية وهيدروليكا المياه وتحصل على الدبلوم العالي في تنمية الاراضي والمياه وبعدها درجة الماجستير في تشغيل انظمة الخزانات في عام 1990 من معهد اي اتش اي بهولندا وفي وقت لاحق في عام 2005م حصل على الدكتوراة في علم المناخ في حوض النيل من نفس المعهد .
عمل المهندس ياسر في تطوير نظام الانذار المبكر بالفيضانات لنهر النيل في السودان في الفترة 1991 الى 1992 وايضا لفيضانات نهر السند في باكستان من عام 1995 الى 1998 كما عمل عامي 1999الى 2002 في تطوير البحوث الهايدرولكية وبحوث المياه في دائرة المياه والكهرباء في ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة وبين عامي 2006 الى 2009 انضم ياسر الى المعهد الدولي لادارة المياه مع التريكز على حوض حوض النيل من عام 2009م عاد الى مركز البحوث الهيدرولكية حيث أصبح المدير العام للمركز منذ عام 2012م وقاد العمل البحثي في الوزارة حيث عمل على تطوير العمل البحثي وبناء القدرات للكادر السوداني بالمركز بالوزارة كما كان عضوا نشطا في فريق التفاوض السوداني الخاص بالمياه العابرة واثار سد النهضة الاثوبي .
يقوم ياسر بالتدريس والمساهمة في تطوير المناهج الدراسية بالمعهد وفي العديد من البلدان النامية لاسيما دول حوض النيل واسيا وقد اشرف على العديد من طلاب الماجستير والدكاتوارة نشر ياسر على نطاق واسع في المجلات العملية المرموقة والمؤتمرات الدولية .
الرجل يتكي علي علاقات اقليمي جيدة تجعله الأنسب لقيادة المرحلة كذلك هناك قبول واسع بتكليفه من قبل العاملين في الوزارة باعتباره ابن الوزارة الذي عرفوه في كثير من المواقف الداعمة لهم والمنابر العلمية التي تقدمها بامتياز.
بروف ياسر تنتظره العديد من الملفات علي جميع الاصعدة أولاها توحيد منظومة العمل في الوزارة بشكلها الجديد بعد خروج قطاع الكهرباء وافتتاح مجمع سدي اعالي عطبرة وسيتيت وسدود حصاد المياه التي اكتمل العمل فيها بجانب توفير التمويل للسدود الجديدة التي اكتملت دراساتها بالاضافة الي تشكيل فريق عمل يستوعب تحديات المرحلة الجديدة وتطوير بنيات الري و تحديثها في كافة المشاريع الزراعية الراهنة والمستقبلية والتي يتوقع ان تحدث تحول اقتصادي كبير لفائدة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.