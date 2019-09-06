الخارجية: قنصليتنا في بيراو تعمل على اجلاء المواطنين السودانيين الى بانقي بطائرات الامم المتحدة

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين أن مدينة بيراو بجمهورية افريقيا الوسطى والتي تبعد حوالى ٦٥ كلم من الحدود السودانية تشهد اشتباكات قبلية منذ يوم الجمعة الماضي بعد مقتل ابن سلطان المدينة.
وجراء ذلك سقط عدد كبير من القتلى واحرقت العديد من المنازل والمتاجر وقد كان من بين الضحايا احد العاملين المحليين بقنصلية السودان ببيراو.
ونتيجة لهذه الاحداث لجأ المواطنون السودانيون بالمدينة الى مباني القنصلية. ولاتزال هناك مخاوف من تعرض هؤلاء للهجوم من احدى المجموعتين المتقاتلتين.
وتعمل قنصليتنا في بيراو على اجلاء المواطنين السودانيين الى بانقي بطائرات الامم المتحدة .
واضاف أن وزارة الخارجية تتابع الاوضاع عن كثب عبر سفارتها في بانقي والقنصلية العامة في بيروا واللتين تبذلان كل في وسعهما لتأمين وحماية المواطنين السودانيين بالتعاون مع سلطات افريقيا الوسطى وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هناك .
الخرطوم 6-9-2019م (سونا)