البرهان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات السودانية الإماراتية

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، العلاقات الأخوية بين البلدين، وإمكانات تنميتها في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الشيخ محمد بن زايد والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال اتصال هاتفي تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وهنأ ولي عهد أبوظبي “الشعب السوداني الشقيق بالخطوات المهمة التي تم اتخاذها مؤخرا، وأسفرت عن توافق على تشكيل الحكومة، متمنيا لها دوام التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار”.
وكالات – أبوظبي