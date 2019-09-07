محمد الفكي: العساكر في السيادي يحتكرون المعلومات المتعلقة بالدولة

قال الناطق الرسمي للمجلس السيادي محمد الفكي إن قوى الحرية والتغيير أخطأت بقبول مبدأ إبعاد الكوادر السياسية الحزبية من الاختيار لتولي الحقائب الوزارية للفترة الانتقالية. وأكد محمد لـ(العربية نت) أنه «لا يمكن إدارة وزارة ذات مهام سياسية بغير السياسيين»، وأقر بوجود ضعف في الوثيقة الدستورية في الجانب الخاص بحكومات الولايات التي لم تُشكل بعد.
وقال محمد إن شركاءهم العسكريين في مجلس السيادة بدأوا منسجمين بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في الشهر الماضي، وتخوف من (نسف) روح الشراكة بينهم في ظل احتكار العسكريين للمعلومات المتعلقة بالدولة – بحسب تعبيره – وأوضح أن شركاءهم العسكريين حصلوا على الكثير من المعلومات المتعلقة بالدولة بحكم وجودهم في الحكومة السابقة، وقال هذا لا يتوفر لدينا، وأصبحت المعلومات مصدر قوتهم، وهدد بلجؤ المدنيين في السيادي الى نقاط قوتهم حال عدم مشاركتهم للمعلومات، وأضاف قائلاً هذا ليس في صالح الاستقرار .
وأعلن الفكي عن وضع المجلس السيادي لخطط لضبط مصروفات القصر الرئاسي، وقال نريد نخطع مصروفات القصر لوزارة المالية، وأوضح أن القصر سابقاً اشتهر بالصرف البذخي دون رقيب، وأكد أن اجتماعات المجلس السيادي تناقش دائماً أهمية السيطر على المال العام.
صحيفة الإنتباهة
2 التعليقات
Sudani
2019/09/07 at 1:19 م (UTC 2) رابط التعليق
والله كلامك دا لا يليق بعضو مجلس سيادي لو ما عندك معلومات ما اظن ذنبهم البتعملو بحكم موقعك اطلبها من جهاتها بدوك ليها اصلا شغلكم سيادي ما تنفيذي يعني سلطه فعليه تنفيذيه مافي افرض الناس ديل بحكم شغلهم عندهم معلومات غلطانين مثلا ولا طيب يعملوا ليك شنو يجي البرهان ولا حميدتي يونسوك مثلا خلوا الركلسه والشماعات والتهديد وشوفوا شغلكم بعدين والله اول ما شفتك ما خطر ببالي انت تنفع ناطق رسمي باسم السيادي مفروض التعايش ولا شخص تانيى
ست النفر
2019/09/07 at 10:36 م (UTC 2) رابط التعليق
دا واحد متخلف قايل روحه زول ..
وهو اتفه من التفاهه ذاتها ..
قال العسكر يحتكرون المعلومات ..
انت داير تعقد في كرسيك والمعلومات تجي لغايت عندك ؟
داير تجي تفطر وتتغديو تركب الانفينتي وترجع بيتكم ..
انا رايي واضح كل إعلان الحرية والتغيير ( حشرات )