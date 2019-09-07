وزير الشؤون الدينية يدعو الأقليات اليهودية للعودة للبلاد

طالب وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح الأقليات اليهودية السودانية التي غادرت بالعودة للبلاد في ظل الدولة المدنية.
وقال مفرح لـ (العربية) إنه بحكم الجنسية ندعوهم للعودة للسودان، لجهة أن المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات، وأكد حرصهم على التعدد الديني والمذهبي في البلاد، ونبه إلى وجود مؤشرات لإحلال السلام، وجزم بأن فترة الستة أشهر الأولى كافية لتحقيق السلام، وقال إن قضية التسامح والتصافح هي القضية المهمة لبناء الدولة الجديدة على أساس الحرية والمساواة.
صحيفة الإنتباهة
3 التعليقات
ود بندة
2019/09/07 at 12:03 م (UTC 2) رابط التعليق
فرقعة اعلامية.. ان كانا صحيحا.
ليه ما تدعوا الجنوبيين للعودة للشمال.
ابو كريم
2019/09/07 at 12:15 م (UTC 2) رابط التعليق
انت بليد ولا شنو؟؟ هوووي يا مفرح ولا خرا.. فتح عيونك دي كويس بلاش كلام فارغ.
ساخر
2019/09/07 at 2:53 م (UTC 2) رابط التعليق
قال هذا الوزير الواعي الراقي بحق الجنسية فاهمين حق الجنسية هذة بطاقة دعوة لبناء الاقتصاد الذي انتهي بخروجهم من بلدهم السودان ومسقط الرأس بنسبة لهم نؤيد ونبارك هذة البطاقة الدعوية الراقية والفاخرة شكرا ياوزير الدعوة والدين والسلام والله المستعان