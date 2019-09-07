الشعبي يدعو الحكومة الجديدة لاستدراك أخطاء الحكومات السابقة

أكّد القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، أنّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسؤولية جمع الصف الوطني وتحقيق التوافُق والإجماع بين كل مُكوِّنات المُجتمع لتحقيق الاستقرار الشامل.
وقال عبد الرازق حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ هنالك أولويات وطنية عاجلة يجب تحقيقها أبرزها السلام والحُريات، المُساواة والعدالة بين الجميع دُون تمييزٍ، وذلك تحقيقاً للرضاء العام، وشدد على أهمية عدم إقصاء أو استثناء أيِّ أحدٍ لتفادي حُدُوث الفتنة والعداوة وعدم الاستقرار، وأكّد أنّ المرحلة المقبلة حسّاسة وتتطلّب الوحدة والتكاتُف، وَدَعَا الحكومة الجديدة لاستدراك الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومات الماضية والاستفادة منها في معرفة أوجه القُصُور والخلل ومُعالجتها بالصورة الصحيحة.
الصيحة
1 التعليقات
يوسف كبشور
2019/09/08 at 8:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
أنتم يا ناس الشعبي يا كيزان يا منافقين ما تنسوا أنكم منشقين من حزب الحكومة السابقة بأمر من زعيمكم الترابى وقد اشتركتم معهم في الحكم مدة 15 سنة وسرقتم معهم بما فيهم الحرامي الكبير علي الحاج وهو اليوم رئيسكم خلفا للترابي هل نسيتم أنفسكم أنتم مفروص تكونوا في السجون الان ولكن هذا خطأ المجلس العسكري فقد تستر عليكم .