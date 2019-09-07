الناطق باسم الثورية: دور “قحت” انتهى بإعلان الحكومة

اعتبر الناطق باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، تشكيل الحكومة خطوةً للأمام، ووصف خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عشية إعلان حكومته بالإيجابي، وقال: “بإعلان الحكومة انتهى دور قحت ووثيقتها الدستورية، وإنّ السلام سيجُب ما قبله”.
واعتبر سعيد حسب “الأحداث نيوز” أمس، أنّ توحيد الجبهة الثورية في جوبا وبرعاية الرئيس سلفا كير رمزية وفاء لشعوب الهامش، وقال إنّ المؤتمر الجامع لأهل الشرق لاختيار النظام الإداري الأمثل للإقليم الذي بمُوجبه تخول الصلاحيات وتخصّص الموارد، ونوّه إلى المَنبر التفاوُضي الخاص بشرق السودان الذي يهدف لإنتاج مقاربة لإزالة التهميش السِّياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن الشرق، واعتبرها خطوات مُهمّة في المَرحلة المُقبلة.
الصيحة
1 التعليقات
ساخرون
2019/09/07 at 5:51 م (UTC 2) رابط التعليق
دور قحط انتهى ؟
انتهى ده مين ؟
ابتدأ …ابتدأ …ابتدأ
يااابلدي …صبرا صبرا
وطنياااووو