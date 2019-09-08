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سياسية

2019/09/08

2019/09/08


وزير الثروة الحيوانية المُبعد: لست كوزاً ولم أحمل سيخة طوال حياتي



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قال المرشح السابق لمنصب وزير الثروة الحيوانية المبعد معتصم جلب إن المجلس السيادي اعتمده. وذكر لـ(الإنتباهة) في مقابلة أن ترشيحه تم من قبل تجمع المهنيين وأضاف” حمدوك أكد لي اختياري للمنصب” وذكر جلب أنه اجتاز الفحص الأمني ومضي للقول “هناك جهات تستهدفني وشخصيات لا تريد استوزاري”, وتابع قائلاً” لست كوزاً ولم أحمل سيخة طوال حياتي”.

الخرطوم: عبد الرؤوف طه
صحيفة الإنتباهة

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1 التعليقات

      1. 1
        Moh

        2019/09/08 at 2:44 م (UTC 2) رابط التعليق

        إشتغلت معاهم ولا جاجة ثانية ؟؟؟ أي شخص عمل مع الإنغاذ لا فائد فيه ؟؟؟ يذهب حيث ذهبوا؟؟؟

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