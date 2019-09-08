ولاء البوشي تحي شهداء الثورة السودانية

حيت الدكتورة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة شهداء الثورة السودانية الذين ضحوا من أجل أن يكون هذا اليوم ممكنا كما حيت ضحايا الحروب والنزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وأضافت قائلة “أن تضحياتهم جعلتنا نتنسم انسام التغيير” .
وأبانت في تصريحات صحفية عقب أداءها القسم الأحد بالقصر الجمهوري أن الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء سادته روح الفريق الواحد والإلتزام بخدمة الشعب السوداني .
واوضحت البوشي أن قنوات التواصل ستكون مفتوحة لتمليك الحقائق والمعلومات للرأي العام .
الخرطوم 8-9-2019م (سونا)
1 التعليقات
عارف
2019/09/09 at 10:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
البت دي مش كانت مشاركة في اغاني واغاني ..الجابا للوزارات شنو ؟ شكيت محنك يا حمدوك. .تسرق مجهود عمنا السر قدور