شكري: مصر تسعى لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أكد الدكتور سامح شكري وزير الخارجية المصري أن هناك جهودا تبذلها جمهورية مصر العربية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ التغيير الذي حدث في السودان وبالتعاون والشفافية التامة مع المسؤولين بالبلاد.
وأكد شكري في تصريح صحفي أن مصر تعمل مع العديد من الدول والمجتمع الدولي المؤثر على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وعلى النطاق الإفريقي لإخراج السودان من الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد التغيير.
وقال شكري إن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مشاوراته واتصالاته مع الشركاء الدوليين الأفارقة والعرب يركز على هذه القضية ويدعو إلى ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كما يدعو لمزيد من الدعم في كافة المجالات حتى تحقيق الاستقرار وترسيخ كل المبادئ التي أطلقت من خلال التغيير .
وأكد شكري استمرار جمهورية مصر العربية بقوة في هذه الدعوة بالتنسيق مع الحكومة السودانية لتحقيق أهدافها كاملة .
الخرطوم 9-9-2019م (سونا)