تعرف على أسعار آيفون١١ الجديد قبل ساعات من طرحه في الأسواق!

نشرت تقارير صحفية أسعار هواتف “آيفون١١” الجديدة التي من المفترض أن يتم طرحها في الأسواق بعد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده مساء اليوم.
ووفقاً لموقع “جي إس إم آرينا” فإن سلسلة هواتف الجيل الجديد ستأتي بأسعار 999 دولاراً أمريكياً لهاتف آيفون١١ برو ، و1099 دولاراً لآيفون١١ برو ماكس، أما عن آيفون١١ فسيأتي بسعر ٧٤٩ دولار.
وكانت شركة آبل قد أعلنت أنها ستنقل مؤتمر إطلاق الجيل الجديد من هواتفها عبر موقع يوتيوب لأول مرة ، مساء اليوم ومن المنتظر أن تعلن فيه تفاصيل الجيل إضافةً إلى ساعاتها الذكية الجديدة “أبل ووتش”، وسماعات “آير بود”، وشاحن “آير باور”.
صحيفة المرصد