قائمة لوزير الطاقة لفصل منسوبين للوطني

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سياسية
2019/09/10
2019/09/10
علمت مصادر ان تجمع المهندسين بوزارة الطاقة والتعدين, ارسل قائمة تحما اسماء بعض العاملين بالوزارة محسوبين على المؤتمر الوطني للمطالبة بفصلهم من الوزارة كما اوردت صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
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2019/09/10 at 6:10 م (UTC 2) رابط التعليق
اذا كانو مفسدين وسارقين فيستححقو المحاسبه والفصل أما لمجرد انهم ينتمو للنظام السابق فهذا ظلم وستحاسبو وتسالو عنه يوم القيامه وتبقو بتنادو ضد الظالمين والظلم وانتو مثلهم
2019/09/10 at 6:20 م (UTC 2) رابط التعليق
اذن هي اعادة إنتاج سياسة التمكين بفصل موظفين للصالح العام ابدعوى انتمائهم للموتمر الوطني لاستبدالها بموالين للحرية والتغيير!!! يعني تاني رجعنا لنقطة الصفر وتاني تجي الحكومة الجاية بعد سقوط الحرية والتغيير تواصل في نفس الممارسة… لهذا نحن فاشلون على مر التاريخ وسنظل افشل شعب في العالم
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2 التعليقات
أخت الرجال
2019/09/10 at 6:10 م (UTC 2) رابط التعليق
اذا كانو مفسدين وسارقين فيستححقو المحاسبه والفصل أما لمجرد انهم ينتمو للنظام السابق فهذا ظلم وستحاسبو وتسالو عنه يوم القيامه
وتبقو بتنادو ضد الظالمين والظلم وانتو مثلهم
محمد السناري
2019/09/10 at 6:20 م (UTC 2) رابط التعليق
اذن هي اعادة إنتاج سياسة التمكين بفصل موظفين للصالح العام ابدعوى انتمائهم للموتمر الوطني لاستبدالها بموالين للحرية والتغيير!!!
يعني تاني رجعنا لنقطة الصفر وتاني تجي الحكومة الجاية بعد سقوط الحرية والتغيير تواصل في نفس الممارسة…
لهذا نحن فاشلون على مر التاريخ وسنظل افشل شعب في العالم