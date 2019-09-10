وزير يبتدر مهامه بمعاقبة موظف

ابتدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم مهامه بمعاقبة موظف على خلفية تهنئة اعدها للوزير قبل اداءه للقسم. وقام بوضعها في اماكن بارزة بالوزارة الأمر الذي اثار حفيظة الوزير ودفعه لتوجيه المدير العام بالوزارة بمعاقبة الموظف المعني وخصم قيمة التهنئة من راتبه.
وقال مصدر بحسب صحيفة آخر لحظة ان الوزير عبر خلال لقاء تعارف مع العاملين امس عن امتعاضه من الخطوة. وأشار الى وجود اخطاء باللافتة, من بينها الحاق صفة “الدكتور” لا تمت له بصلة, كما انه نال ثقة رئيس الوزراء وليس رئيس المجلس السيادي, كما هو مذكور على اللافتة.
الخرطوم: (كوش نيوز)