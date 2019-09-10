خال الرئيس يفجر أخطر الأسرار في حياة البرهان

سألت الخليفة عثمان الحفيان عن الرئيس وقال هو إبن اختي صفية الصديق الحفيان وهنالك رؤيا يعرفها كل أهالي المنطقة في يوم السماية عندما ذبح والده خروف السماية : قال للحاضرين هذا المولود سميته عبد الفتاح وقد رأيت رؤيا أنه سيكون حاكماً للسودان أو رئيساً لكل السودان وعلى ذلك فإنه عندما تم إختياره رئيساً للمجلس العسكري لم يكن هناك إستغراب بل دلالة على أن الرؤيا التي وقعت أبان مولوده تحققت ومعلوم أن الرؤيا الصادقة هي جزء من مبشرات النبوة .
والبرهان رجل صوفي نقي عفيف اليد واللسان ووجوده دلالة خير وانا أسال ربي له التوفيق والسداد في أن يمضي بالسودان للإمام .
قلت له ماهي وصيتك له قال : هو عاقل والعاقل مابوصوه ) بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( كوش نيوز )
3 التعليقات
حر الراي
2019/09/10 at 3:53 م (UTC 2) رابط التعليق
والله كلام جميل
لكن كيف سمح البرهان لبنو علمان والشيوعي ان يخدعهم وان يتعدوا حدودهم ف الدين
وعلي البرهان الضرب بيد من حديد من الان وصاعدا لكل تجاوز لحدود الله ولكل مفسد وعميل وطابور….
وليعلم اغلب الشعب مع جيشه وامنه
واغلب الشعب مع الانتخابات
واغلب الشعب الان ادار ظهره للحريه والتغيير بعد الحصل والمتوقع احصل
عثمان الشيخ
2019/09/10 at 5:38 م (UTC 2) رابط التعليق
نميري قال شفت عمر بن الخطاب فى رؤيا ولما طلب منه وصفه قال لابس بنطلون بيج وقميص ابيض ومرافقة حمراء ..قالوا له دا عمر الجزلى وليس عمر بن الخطاب
ابواحمد
2019/09/10 at 6:18 م (UTC 2) رابط التعليق
لن نرتقى أبدا..ارجوا ان تكون هناك اخبار تحترم المرحلة.نريد أن نبني السودان ونشيع السلام والأمان والتعايش كاخوة لا فرق بيننا يربطنا النسيج الإنساني والسوداني فقط لا غيره.