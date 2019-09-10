إبراهيم بقال سراج: وزراء البص والكمساري !!

🔅✍ عندما نقول ” قُحْــــــت ” كانت وما زالت تستخدم الجيل السطحي كقطيع يقودهم الراعي حيث يتواجد الكلاء والعشب لم نقل هذا عن فراغ وبالفعل هناك سطحيين لا يعرفون حتي هذه اللحظة إين يقودهم الراعي الذي وصل لمبتغاه وحقق إغراضه عبر القطيع ، ظلت قُحْــــــــت تستخدم العديد من الحيل والإكاذيب والمسرحيات السمجة البايخة وينقاد وراءه السطحيين بالتصديق والترويج ، إمس روجت ” قُحْــــــــت ” لصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” حمدوك ومدني عباس في محل ست الشاي ” والصورة لا علاقة لها بالشخصين المذكورين ولا حتي مجرد تشابه وبغباء وهبالة وعوارة يتم التداول بإعتبار أن الجلسة عند ست الشاي تواضع ؟ ليت الصورة كانت حقيقية وصحيحة بل هذه ضمن سياسة الخم والتدليس لخداع وغش القطيع الذي لا يعرف حتي الأن صورة حمدوك وبعضهم لا يعرفون حتي من هو حمدوك ؟ .
🔅✍ تحرك الوزراء من مجلس الوزراء إلي القصر الجمهوري لإداء مراسم القسم وإستخدموا ” بص او حافلة ” في مسافة أقل من 3 دقائق 500 متر فقط وتم التداول بكثافة اخبار وترويج وصور الحافلة والبص والركاب والسواق والكمساري علي مواقع التواصل الإجتماعي علي شاكلة عاااجل وحصريا وهلمجرا وكأن الأمر جديد وسابقة يسجل في جينيس للإرقام القياسية ، فإين المشكلة في ركوب البص من مجلس الوزراء إلي القصر ؟ هل هذا يعني الترشيد علي الانفاق الحكومي وتوفير 18 عربة انفينتي للشعب ؟ و18 عربة حراسات شخصية ؟ و18 عربة مدراء مكتب الوزراء ؟ و18 عربة سكرتارية الوزراء ؟ وعربات البيت ؟ شعب سطحي وينفعل مع حدث لحظي ولا يفكر فيما بعد ؟ فهل البص او الحافلة التي نقلت الوزراء لإداء القسم انتظرت الوزراء لما بعد القسم ووزعت كل واحد منهم في بيته ومقر إقامته ؟ إم بعد إداء القسم كل منهم امتطي سيارته الانفينتي وخرج ؟ هل هذه الحافلة ستكون ثابتة للأبد في ترحيل الوزراء يوميا الي وزاراتهم وعند نهاية الدوام يتم إرجاعهم إم كانت للحظة فقط لإجل التصوير والخداع والتدليس وإنتهت دور الحافلة ؟ الم إقل لكم أنكم سطحيين ؟ يعني شنو ركبوا حافلة اتصوروا فيها ونزلوا منها وبعدها ركبوا الانفينتي ؟؟ القصة عادية جدا ” شلة اتلمت في مكان واحد وبدل كل زول يمشي لوحده ركبوا حافلة واحدة وصلتهم للقصر في أقل من خمس دقائق وانتهي ؟
🔅✍ ورد في الإخبار أن حمدوك قد قام بإعادة التذاكر للسفارة السودانية بأديس ورفض حفاظا علي المال العام ومال الشعب وفور وصوله الخرطوم رئيس الوزراء فقط في ” كنفوي ” يقود تسعة عربات حراسات مراسم مدير مكتب سكرتارية نجدة … الخ وأقل موديل من تلك العربات 2019 م فأين الترشيد علي المواطن ؟ حفل العشاء التي أقيمت في أحدي الفنادق الراقية قيمة العشاء تساوي عشرات قيمة التذاكر الذي رفضه ؟ فهل الأولي لحمدوك رفض إقامة العشاء وتوفير قيمته للمواطن أم رفض التذاكر ؟ والتعايشي عضو السيادي إيضا ورد في الانباء أنه إستغل تكس ترحال لقضاء إحدي مشاويره وهذا في الوسائط فقط والواقع كل إعضاء السيادي يستغلون عربات ماركة الانفينتي موديل 2019 م والشعب السطحي يصدق هذه الإكاذيب ويروج لها في الوسائط بغباء .
🔅✍ في تصريحات لعباس مدني عباس عقب إداءه للقسم قال أنه لن يأخذ إي مخصصات مالية كوزير وقال لن يأخذ إي مخصصات من خلال رئاسته لمحلس إدارات الشركات والمؤسسات التابعة لوزارته ، هذا نفس عباس مدني الذي قال ” لن يشارك أي من قادة تجمع الوهميين في إي موقع وزاري ؟ وهذا نفس عباس الذي قال لن تكون هناك إي محاصصات في تشكيل الحكومة ؟ وهذا نفس عباس الذي قال إن الحكومة ستكون من الكفاءات الوطنية الغير حزبية ؟ ولم يصدق في كل أقواله فكيف يصدق في تنازله عن مخصصاته لصالح الشعب ؟ أذا كان هناك من يستحق التنازل له فكان النازحون في معسكرات ليبي أولي بالتنازل وليس تنازل بل إعطاءهم حقهم من الآلف الدولارات التي راحت في جرادل واباريق وقش الحصير ؟ زمن الغتغتة والدسديس إنتهي وألعبوا غيرها يا ” قُحْــــــــت ” فالكذب والتدليس والغش والخداع لن يجدي مع شعب سرقت ثورته من إجل الوزارات وتقسيمها بالمحاصصات الحزبية وبيع دماء الإبرياء العزل الذين ضحوا لإجل كراسي تجلس عليها ” قُحْــــــــت ” في حافلة ركاب .
🔅✍ بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج
✍ الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 م
صحيفة الصيحة
1 التعليقات
أبو متاب
2019/09/10 at 3:08 م (UTC 2) رابط التعليق
صدقت يا ابراهيم
لكن حايقولوا عليك كوز