الجزولي: ألم يقولوا أن قحت تجمع يعبر عن تنوع أهل السودان واختلافاتهم فلماذا لا يوجد (..)

إلى من خالفنا من الإسلاميين والوطنيين !!
* قلنا لقياداتهم سنؤيد حكومة تسميها قحت ولكن بشرط* !!
حكومة حمدوك
وزير عدلها عايز يفصل الدين من الدولة
وزير تعليمها العالي يسخر من المذاهب الاربعة
وزير إعلامها عايز يكشط كلمة التوحيد من شعار التلفزيون
وزير دينها همه أن يرجع اليهود للسودان
وزير خارجيتها لا مانع لديه من التطبيع مع الكيان الصهيوني
اما القادمات والقادمات أدهى وأمر
وزير ماليتها عايز يعمل بنوك مختلطة ربوية إسلامية
وزير رعايتها الإجتماعية عايز يوقع على سيداو ويعمل الزواج مدني ويقضي على القوامة .
*وطاحونة تهشيم دين المجتمع وقيمه ما زالت مدورة*
هم القوم نعرف شنشنتهم ومنهج تفكيرهم ومطبخهم الإقليمي والدولي ومنحوتاتهم المصطلحية وجدرها الحضارية !
عرفتم لماذا خرجنا من قبل نحذر من المساس بالشريعة وكان المخالفون لنا من الإسلاميين والمحسنين الظن بتجمع المهنيين من احبابنا وإخواننا من الشباب الثائر يقول لنا ( حسع في زول جاب سيرة الشريعة ) ( يعني ناس القيادة ديل كلهم ضد الشريعة بالالاف بصلوا الجمعة ) وما كنا نقصد منع الصلاة بل منع الدين أن يحكم الحياة وما كنا نقصد شبابا مخلصين في القيادة بل كنا نقصد من يقود هؤلاء الشباب ويفاوض باسمهم كنا نتكلم عن القوم بمعرفة ودراية ومتابعة لوثائقهم وثيقة مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا وثيقة التجمع الوطني الديمقراطي وثيقة الفجر الجديد وثيقة هياكل المرحلة الإنتقالية وثيقة البديل الديمقراطي التي كتبوها منذ عام 2012 !
سؤال بسيط جدا يجب أن يجعل المنتقدين لنا سابقا يدركون صوابية موقفنا لماذا لا يوجد شخص واحد واحد من قيادة قحت يرد على وزير العدل في كلامه عن فصل الدين عن الدولة أو على مولاهم في تهكمه بالحكم القرآني المتعلق بشهادة المرأة عجبت لقوم سعيدين بعزل عيساوي من التلفزيون ولم يعلقوا بنصف كلمة عن حذف كلمة التوحيد من شعار التلفزيون هل هذا بناء نفسي متزن يخشى الله ويتقيه أم هو بناء نفسي مختطف ومغيب فقط حتى لا يعترف أن حقيقة القوم بانت له أخشى أن يظل بعضهم في سكرته هذه حتى لو فتحت البارات وتعاملت بنوكنا بالربا ورخصت الداعرات وأغلقت المدارس القرآنية هذا الذي ترونه بعيدا إن لم تنهضوا لمواجهته اليوم الآن الآن سترونه قريبا فالسيناريست الإقليمي والدولي ووكلاؤه المحليون قرأنا اختطافه للثورة في كتابه ( كانت هنا ثورة) في عدة دول !!
ألم يقولوا أن قحت تجمع سوداني يعبر عن تنوع أهل السودان واختلافاتهم فلماذا لا يوجد في هذا التنوع المدعى صوت يقول اكتبوا في وثيقتنا الاسلام دين الدولة والعربية لغتها غير صوت خفيض للإمام الصادق المهدي مع أنه الحزب الأكبر في قحت هل عرفتم لماذا رفضوا ان يوقع إسلاميون معارضون للإنقاذ ولم يشاركوا فيها على إعلان الحرية والتغيير يوم 4 يناير 2018 .
أيها السادة عرفتم لماذا كنا نخشى ونندد ونعارض إنفراد قحت بالمرحلة الإنتقالية لأننا نعلم انها لون واحد وأي لون هي ؟! من لم يره بعد سيراه في مقبل الأيام !!.
ما كانت دعوتنا للدفاع عن قيم الأمة والتحذير من التعرض للشريعة دعوة لتولي منصب فالمنصب لم نلهث لتوليه وقد عرض علينا والإسلاميون ينفردون بالسلطة فهل نلهث وراءه الآن مع بني علمان ولكن كنا نريد صناعة توازن يحفظ المرحلة الإنتقالية من الاصطفاف الأيدلوجي بما يحقق استقرارها ويغلق الباب أمام الفوضى والإنقلابات العسكرية ولو تم هذا التوازن بغيرنا لرضينا وقد تواصلت مع قيادات في حزب الأمة وقيادات في المؤتمر السوداني يومها قلت لهم بالنص *أي مواقف يتخذها عقلاء قحت تجنبنا الاصطفاف الايدلوجي في المرحلة الإنتقالية ستجد منا الدعم لحكومة المرحلة الإنتقالية ولو انفردت قحت بتسمية المستقلين فيها على أن يكون مستقلين حقا* لكن ليس ثمة توازن الآن فالممسكون بمقود القيادة يصدرون عن مطبخ واحد ووكلاء لسيد واحد .
د.محمد علي الجزولي
رئيس حزب دولة القانون والتنمية