إلهام إبراهيم تلتقي برئيس وحدة إفريقيا لحقوق الإنسان

التقت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية بمكتبها الثلاثاء بالسيدة جولييت دي ريفيرو رئيس وحدة إفريقيا في قسم التعاون الفني والعمليات بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان والوفد المرافق لها.
وشكرت السيدة الوكيل المساعد الوفد على الزيارة وثمنت الدور الذي يقوم به المجلس في الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان، وتناولت التطورات الايجابية في اوضاع حقوق الانسان عقب انتصار الثورة، مشيرة الى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية قد حوت فصلاً عن حقوق الإنسان .
من جانبها اقرت السيدة دي ريفيرو بالتطور الايجابي في أوضاع حقوق الانسان بالسودان في الوقت الراهن بعد التغيير الذي حدث في المشهد السياسي، وكشفت عن رغبتهم في تقديم الدعم للسودان في المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان
كما ناقشت إمكانية فتح مكتب متابعة للمجلس بالسودان لتقديم الدعم الفني واللوجيستي وبناء القدرات الوطنية في مجال حماية حقوق الانسان.
الخرطوم 10-9-2019م (سونا)