النيابة تحظر 30 من رموز النظام المباد من السفر وتجاوزات مليارية في انشاء سد مروي

أصدرت النيابة العامة أوامر بحظر “30” شخصية من رموز النظام البائد متهمة في “22” قضية فساد. ففي وقت أصدرت فيه أمراً بالقبض على وزير سابق لتورطه في قضية بيع أصول النقل النهري, كشف المستشار القانوني بمنظومة زيرو فساد فهمي الزين في مؤتمر صحافي أمس عن وجود فساد بملف سد مروي.
وأعلن فهمي عن تجاوز في القيمة الحقيقية لإنشاء المشروع بـ (2) مليار و(600) ألف دولار، مشيراً الى أن التكلفة المعلنة بلغت (4) مليارات و(350) ألف دولار ، بينما تبلغ التكلفة الحقيقية مليار و(750) ألف دولار.
وأكد بأن الناتج من السد حوالي نصف الطاقة المتوقعة من إنشائه. وأوضح فهمي أن النيابة العامة أصدرت أوامر بالقبض على عدد من المتهمين وحجز ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بجانب حظرهم من السفر، وأفصح عن فتح منظومة بلاغات جديدة للتحقيق حول اتفاقية الراجحي ومشروع (أمطار) .
من جانبه، أعلن عضو المنظومة المثنى ابو عيسى عن إصدار النيابة العامة أوامر بحظر “30” شخصية من رموز النظام البائد من السفر، أبرزهم علي عثمان محمد طه وعوض الجاز واحمد هارون ، منوهاً الى تدوين نيابة الثراء الحرام (22) بلاغاً بتهمة استغلال النفوذ.
الخرطوم: هبة عبيد
صحيفة الإنتباهة
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/09/11 at 12:56 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا ما نريد الحساب الحساب الحساب كل من سرق وقتل ونهب
مال الشعب السودانى ويقول ليك لا دنيا قد عملنا