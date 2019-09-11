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سياسية

2019/09/11

2019/09/11


الشرطة تنفذ حملة واسعة لمراجعة أوضاع الأجانب بالبلاد



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بدأت الشرطة أمس (الثلاثاء) تنفيذ حملة واسعة وسط الأجانب بولاية الخرطوم بهدف مراجعة أوضاع كل المتواجدين منهم بالبلاد.

وأصدر مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة عادل بشائر، قراراً ،حسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم (الأربعاء)، قضى بمراجعة أوضاع الأجانب كافة المتواجدين على أرض السودان وحاملي الجنسية السودانية وفق المادة (٩) من قانون الجوزات، بغرض الفحص والمراجعة.

 

وشملت جنسيات كل من بلدان: (سوريا، اليمن، إريتريا، إثيوبيا، ومصر).

ويعتبر القرار إعادة لتنفيذ قرار سابق أوقفت بموجبه لجنة مراجعة الجنسيات بوزارة الداخلية خلال العام ٢٠١٦.

الصيحة

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