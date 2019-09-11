قيادي بالادارة الاهلية: دقلو قادر على تحقيق السلام

عبر القيادي بالادارة الاهلية بمناطق التماس الامير كمبال عبد الرحمن آدم، مسئول ملف السلام بتحالف تجمعات شباب السودان الثوري، عن تفاؤل الادارات الاهلية والشعب السوداني بنجاح جهود الفريق محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في التوصل الى اتفاق سلام مع الجبهة الثورية ينهي الحرب في السودان.
واشاد بالجهود التي بذلها دقلو في الموافقة على خارطة طريق لبدء التفاوض مع الحركات المسلحة في 14 اكتوبر المقبل.
واكد قدرة دقلو على تحقيق النجاح في هذه المهمة من خلال قيادته لوفد الحكومة للقاء الحركات بجوبا.
وامتدح الامير كمبال وهو امير قبيلة حميد التي تقطن مناطق التماس بالنيل الابيض مع دولة الجنوب في هذا الخصوص مجهودات الفريق حميدتي ونجاحه في إحداث اختراق في ملف السلام بالجنوب من خلال جمعه بين سلفا كير ومشار لانهاء النزاع في الجنوب.
وقال إن دقلو هو الرجل المناسب لقيادة ملفات السلام لانه مقبول من الجميع.
واشاد بتحديد الحكومة لاولوياتها بشأن السلام وايقاف الحرب، مشددا على بناء السلام من خلال مخاطبة جذور المشكلة.
سونا