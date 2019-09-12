تحالف جديد بالشرق يقاضي المجلس العسكري المحلول

أعلن تحالف جديد باسم (قوى الشرق للتغيير) عزمه مقاضاة المجلس العسكري المحلول. وذكر التحالف أن التقاضي لدى محكمة الطعون الإدارية ضد قرار المجلس القاضي بحل مجلس إدارة صندوق الشرق وتشكيل لجنة تسيير. وأعلن التحالف كذلك عزمه مقاضاة وحدة تنفيذ السدود في قضية سدي (أعالي عطبرة وستيت).
ويضم التحالف أحزاب الشرق للعدالة والتنمية والأسود الحرة وحزب الشرق القومي. وقال عضو التحالف مبارك النور في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف يضم أحزاباً ومنظمات مدنية وسياسيين وناشطين من الشرق. وأضاف: “من ضمن أهداف التحالف الوصول للسلطة ولا نخجل في إعلان ذلك ونطالب بتمثيل إيجابي للشرق”.
الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الإنتباهة