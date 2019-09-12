البنك الدولي: مساعٍ لاستقطاب عون خارجي للسودان

أعلن البنك الدولي عن دعمه ومساندته لحكومة الفترة الانتقالية. وكشف البنك الدولي في الوقت ذاته عن مساعٍ لاستقطاب العون الخارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين.
وانخرطت المدير القُطْري للبنك الدولي بالسودان كارولين ترك في لقاءات شملت رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأكدت كارولين أن البنك سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، فضلاً عن دعم المشاريع الحكومية التنموية خلال الفترة القادمة.
وأكدت في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية استعداد البنك الدولي لتقديم مساعداته للسودان وفق أولويات حكومته وموجهاتها.
بدوره أكد وزير المالية، إبراهيم البدوي، اهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة يهدف لتطوير قدرات الاقتصاد.
وأوضح أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب.
الخرطوم: سوسن
صحيفة السوداني