وفد الحكومة ينهي زيارته إلى جوبا وبدء المفاوضات مع الحركات (14) أكتوبر

أنهى وفد مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، زيارته إلى جوبا، عقب التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة مع الحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الفريق ركن محمد على ابراهيم.
وأوضح عضو الوفد الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي اليوم (الخميس)، أن مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ستبدأ، في الرابع عشر من أكتوبر القادم ، مضيفاً أن هناك لجنة مشتركة ستعكف على وضع الجدول الزمني والقضايا التي ستدرج في العملية التفاوضية.
وأكد الفكي التزام واستعداد الحكومة بتحقيق سلام شامل في البلاد، مشيرا إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعة مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو تم فيها الاتفاق على جملة من المواضيع لتهيئة أجواء التفاوض، شملت وقف العدائيات بما فيها وقف إطلاق النار وفتح الممرات للإغاثة وإطلاق سراح الأسرى ورفع الحظر عن قوائم المحظورين سياسياً من دخول البلاد.
وأبان أنه تم الاتفاق على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية والمجلس التشريعي إلى حين اكتمال عملية السلام،وأضاف الفكي أن الأطراف أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل في غضون شهرين من بدء الحوار، موضحا أن الأجواء التي سادت مفاوضات جوبا كانت إيجابية جداً أكدت عليها كلمات قيادة الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال، معتبراً أن روحاً جديدة انتظمت البلاد بعد ثورة ديسمبر.
الصبحة