حمدوك بجوبا: نطمح لعلاقات راسخة مع جنوب السودان

قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك إن السودان يطمح في علاقات إستراتيجية راسخة مع الجارة جنوب السودان .
واضاف حمدوك في تصريحات للصحفيين فور وصوله مطار جوبا “نطمح في علاقات استراتيجية راسخة متطورة بين شعبينا لا يحدها أى سقف .
وألمح رئيس الوزراء أن الزيارة ستناقش قضايا التجارة بين البلدين بجانب ملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للأشخاص والبضائع .
وأبدى حمدوك سعادته في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه قائلا “سعيد بكوني في وطني الثاني جنوب السودان، كما وعدت أن أول زيارة لي بعد أداء القسم سوف تكون لجوبا”.
وكان رئيس الوزراء قد وصل جوبا يوم الخميس يرافقه عدد من الوزراء في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو، ووزيرة الخارجية اووت دينق اشويل.
من جهته قال نائب رئيس جنوب السودان للصحفيين بمطار جوبا، إن حمدوك “يعتبر الشخص الأمثل لقيادة شعب السودان في هذه المرحلة، فهو يمتلك الخبرة الكافية لإدارة الأوضاع خلال المرحلة الجديدة”.
وأضاف أنه كخبير اقتصادي يمكن أن يضع معالجات حقيقية لكافة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها بلدينا”.
الى ذلك التقي حمدوك برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وبحث معه القضايا المتعلقة بالاهتمامات المشتركة بين البلدين، وكيفية تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة بين الخرطوم وجوبا.
جوبا في 12-9-2019م (سونا)