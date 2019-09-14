“غوغل” تستعد لإطلاق “قاتل الآيفون”

تستعد عملاقة التكنولوجيا “غوغل”، في الأسابيع القادمة، لإطلاق أحدث نسخة من هواتفها والذي سيحمل اسم “غوغل بيكسل 4″، حيث سيطلق عليه “قاتل الآيفون” وذلك بسبب امتلاكه كاميرا تفوق الكاميرا التي يمتلكها “آيفون 11” من شركة “آبل”.
وكشفت شركة “آبل” عن هاتفها الجديد، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان يتمتع بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدستين 12 ميغا بكسل.
بالإضافة إلى الإمكانية بتصوير مقاطع الفيديو بدقة “4K”، ، فضلًا عن كونه مزودًا بوضع ليلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التقاط الصور الواضحة في الظلام.
وفي حال ثبوت المعلومات المسربة، فإن الهاتف الجديد لشركة “غوغل” سيتفوق على “آيفون 11” والذي سيتم صرحه في 14 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
إنفوجرافيك – مقارنة بين آيفون 11 وآيفون برو11
اسبوتنيك