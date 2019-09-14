حمدوك سقفه أن يكون عضو مجلس استشاري لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لا أكثر من ذلك

يحاولون أن يقنعوكم بأن الدولة العميقة ستعود .. لكن لا يحدثونكم عن التجربة التونسية .. تجربة توق الى الديموقراطية وتعاضد من أجل أنجاحها ..
يحاولون أن يقنعوكم بالترويج لكذبة كفاءة حمدوك .. وميركل التى حكمت ألمانيا لعشرين عام وحققت ما حققت هي بالأصل خريجة علوم كيمياء .. حاصلة على الدكتوراة في العلوم ..
الوزير يجب أن يكون سياسيآ مطلعآ .. وصاحب رؤية كلية لأمر السياسة والحكم .. الأكاديمي يصلح للعب الأدوار الأستشارية .. كل وزارة يمكن أن تحصل على مجلس من أكاديميين وأصحاب خبرات ليعملوا كمستودع أفكار و خطط تعين الوزارة على التقدم .. السياسي يعلن الرؤية و التكنوقراط مطالبين بتحويل هذه الرؤية الى خطة مفصلة .. هذا هو جوهر الفعل السياسي ..
الأكاديمي الذي لم يعمل داخل بنية حزبية ولا يملك تجربة سياسية .. يستحيل الى كارثة متحركة .. ضرره أكثر من نفعه ..
حمدوك سقفه أن يكون عضو مجلس إستشاري لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لا أكثر من ذلك ..
ما فعلتموه بالسودان لن تسامحكم عليه الأجيال القادمة ..