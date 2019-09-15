تبعية الاتصالات للدفاع تهدد بانسحاب الشركات العاملة في النظام الشبكي

تعتزم عدد من الشركات العاملة بالنظام الشبكي تجميد أنشطتها بالبلاد، في حال تم ضم الاتصالات لوزارة الدفاع.
وقال عضو مجلس إدارة شركة (فور أوغست) وليد أبو سبيب لـ(السوداني) إنهم كشركة كانت تتبع لوزارة الاتصالات وكانت الجهة المنظمة للعمل وإن تعاملهم مباشر مع الجمهور وذلك يتطلب احتواء الأنظمة على قواعد بيانات سرية، مشيرا إلى أنهم بصدد دراسة خيارات تجميد أنشطتهم بعد الأنباء الواردة عن تبعية قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع.
وقال أبو سبيب إن أمر التبعية يدعو للتوجس ويقود لبداية انهيار كامل للقطاع؛ مالم يتم مراجعة هذا القرار.
الخرطوم: مشاعر أحمد
صحيفة السوداني